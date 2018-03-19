Gelener: “Çocuk hakları ihlali… Pedagojik açıdan da uygun değil”

Okullarda zaman zaman şiddetin olumlandığı etkinlikler yapıldığını gözlemlediklerini bildiren KTÖS, “Muhafazakar değil barışçıl etkinlikler toplumsal değişime ve gelişime katkı koyabilir” vurgusu yaptı.

KTÖS Yürütme Kurulu adına yazılı açıklama yapan Süleyman Gelener, geçtiğimiz günlerde Çanakkale şehitlerini anmak için Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Güzelyurt’tan bir okulun öğrencilerinin tiyatral figür olarak kullanıldığı belirtti.

Bunun pedagojik açıdan uygun olmadığını belirten Gelener, “Bizim açımızdan bu en basit tanımıyla çocuk hakları ihlalidir. Bu, Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de net şekilde yer alıyor” dedi.

“BİLGİNİN, BECERİLERİN, TUTUMLARIN VE DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFİMİZ OLMALI”

Süleyman Gelener açıklamasında şunları da kaydetti:

“Toplumsal ve toplumlararası barış gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olabilir. Bu gibi yurttaşları ise demokratik, insancıl ve barışçıl şekilde eğitim veren öğretmenler ve okullar yetiştirebilir. Sabit ve mutlak bir biçimde düzenlenen muhafazakâr etkinlikler değil ancak barışçıl etkinlikler toplumsal değişim ve gelişime katkı koyabilir.

Eğitim etkinlikleri, yerel ve evrensel değerlere uygun niteliklerde yurttaş yetiştirme sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır. Hem doğrudan hem de yapısal şiddeti önlemek; anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmek; kişilerarası, gruplar arası ya da uluslararası düzeyde barışa yardımcı olan koşulları yaratmak için gerekli olan bilginin, becerilerin, tutumların ve değerlerin geliştirilmesi hedefimiz olmalıdır.”