Toplumsal sosyal sorumluğa özel önem vermeyi sürdüren Near East Bank çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerine katkı koymak amacıyla Gelibolu İlkokulu’na klima, Karşıyaka İlkokulu’na 6 adet beyaz tahta yardımı yaptı.

Bugüne kadar birçok ihtiyaçlı okula yardım eli uzatan Near East Bank, yılı tamamlamadan en kıdemli okullarımız arasında yer alan Gelibolu İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu’na el uzatarak eksikliklerin tamamlanmasına destek oldu.

Yardım amacıyla her iki okulumuza yapılan ziyaretlerdeçocuklara bugünden tasarruf alışkanlığı ve birikim bilinci edindirip, sahip olduklarının değerini bilen nesillerin yetişmesi için Near East Bank Birikimli Gülücük Hesabı kumbaraları dağıtıldı.