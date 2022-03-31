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Gelincik'te çaldıkları malzemeleri sattıkları ortaya çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Gelincik'te çaldıkları malzemeleri sattıkları ortaya çıktı

01.02.2022-29.03.2022 tarihleri arasında, Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş yerine ait ambar açılarak içerisinden bazı malzemeler çalınmış ve meselede zanlı olarak görülen M.N.(E-29), F.D.(E-24) ve P.C.(K-20) tutuklanmıştı.

 

Yapılan ileri soruşturmada M.N.(E-29)’nin söz konusu ambardan çalmış olduğu bir adet kuyu dalgıcını 1300 TL karşılığında, bir adet kuyu dalgıcı ve bir adet su dalgıcını ise 2.300 TL karşılığında, F.D.(E-24)’nin ise aynı ambardan çaldığı bir adet koyun kırkma makinesini 700 TL karşılığında başka şahıslara satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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