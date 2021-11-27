Dawn LeBlond 2018 yılında metro istasyonunda beklerken, bir arkadaş grubunun tırmanış sporuna yönelik bir etkinlik gerçekleştireceğini gördü. Federal Havacılık İdaresi'nde eski bir donanma pilotu olarak çalışan genç kadın, bu etkinliğe katıldı.

Dawn LeBlond ve Christian Lopez isimli çift, şimdiye kadar görülmemiş bir nikaha imza attı. Dağcılık kulübünde tanışan çift, 8 profesyonel dağcı ve bir fotoğrafçıyla 5 saat süren tırmanışın sonunda zirvede evlendi.