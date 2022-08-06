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Gelir gideri karşılamayınca kartlı harcamalar uçtu

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Vatandaşlar alım gücünün hızla düşmesi nedeniyle ay dolmadan borçlanma yoluna gidince kredi kartı kullanımında rekor artış görüldü.
Gelir gideri karşılamayınca kartlı harcamalar uçtu

Enflasyondaki tarihi artış geçinmekte zorlanan vatandaşların kartlı harcamalara yönelmesine neden oldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022’nin ilk yarısına ilişkin verilerine göre, haziran sonu itibariyle Türkiye’de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla toplam ödeme tutarı 2021’in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

İnternetten kullanımda 2 kat artış

İnternetten kartlı ödeme tutarı da geçen yılın iki katına çıkarak 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemeler, 2021’in ilk altı ayına göre yüzde 113 büyüdü. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

Gelir gideri karşılamıyor

Vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Hükümet asgari ücreti artırarak iyileştirmek istese de enflasyon her geçen ay yeni rekorlar kırarak yükseliyor. Halkın büyük çoğunluğu gelirinin giderini karşılamadığını belirterek ay dolmadan bu açığı borçlarla kapatmak istiyor. Kredi kartlarına yönelim de bu nedenle artıyor.

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