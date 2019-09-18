  • BIST 101.203
  • Altın 274,328
  • Dolar 5,6816
  • Euro 6,2760
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde yarın uyarı grevi yapılıyor

» »
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, Gelir ve Vergi Dairesi Girne şubesinde personel sıkıntısından dolayı sorun yaşandığı gerekçesiyle yarın tam gün uyar grevi kararı aldı.
Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesi'nde yarın uyarı grevi yapılıyor

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şubesinde yarın 08:30:12:30 ve 13:00-17:30 saatleri arasında 1 gün grev kararı aldı.

Kuyucuoğulları, sendika Girne Şubesi önünde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca yine sendikanın Trafik Dairesine bağlı motorlu araçlar ve ehliyetler birimi  Girne şubesinde ayni sorunlardan (personel  sıkıntısı) dolayı Cuma günü 08:30-12:30 ve  13:00- 16:15 saatleri arasında grev kararı alındığı duyuruldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyabet Derneği “Yürümek Güzeldir” isimli resim kampanyası başlattı18 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mesajı yayımladı18 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  • Polisin yine gözünden kaçmadı: 1 gr hintkenevirini arayıp buldular18 Eylül 2019 Çarşamba 11:25
  • Kilise çanı soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı18 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
  • Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı18 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  • YDP Yüksek Mahkeme Başkanı'nı ziyaret edecek18 Eylül 2019 Çarşamba 10:15
  • Bakanlar Kurulu toplandı18 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
  • “Sigortaların kaybı yaklaşık 1.4 milyon TL”18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak!18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Eylül Çarşamba)18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti