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“GELİRİN PAYLAŞIMI İÇİN ÇÖZÜME ODAKLANIN”

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ABD Büyükelçisi Doherty, doğalgaz gerginliği ve Kıbrıs sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu:
“GELİRİN PAYLAŞIMI İÇİN ÇÖZÜME ODAKLANIN”

ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, ada etrafındaki doğal kaynaklardan gelir  elde edilmesinin yıllar alacağını dolayısıyla doğal kaynaklardan elde edilecek gelirin paylaşılması noktasında “Kıbrıs sorununun çözülmesine odaklanılması gerektiğini” ifade etti. Doherty, ABD’nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil’in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini de kaydetti.

EN İYİ İHTİMALLE 5 YIL ALIR!!
Lefkoşa ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Doherty, doğal gaz yataklarından gelir edilmesinin en iyi ihtimalle 5 yılı bulacağını söyledi. ExxonMobil’in bölgede yapacağı faaliyetin inceleme faaliyeti olduğunu kaydeden Doherty, şirketin yılın son çeyreğinden önce kazı yapmayı düşünmediğini de ifade etti.

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