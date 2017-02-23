 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.128
  • Altın 143,177
  • Dolar 3,5692
  • Euro 3,7736
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

‘Gelişim ve yatırıma engel değil destek olalım’

» »
‘Gelişim ve yatırıma engel değil destek olalım’
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, en önemli yatırımlardan birini daha yaşama geçirecekleri bir günde, Karayolları Dairesi’nin engellemesi ile karşılaştıklarını belirterek, bu durumun, son derece üzücü olduğunu söyledi.

Gönyeli’de trafik yol güvenliği ve hizmet kalitesini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecek “Alt Geçit Projesi” için ilk adım atıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, en önemli yatırımlardan birini daha yaşama geçirecekleri bir günde, Karayolları Dairesi’nin engellemesi ile karşılaştıklarını belirterek, bu durumun, son derece üzücü olduğunu söyledi.

Trafik kaosuna çözüm üretmek için Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun altına, Demir Sokak mevkiine uygulayacakları altgeçit projesinin ihalesine Ocak 2017’de tüm kamuoyunun bilgisinde ihaleye çıktıklarını belirten Ahmet Yalçın Benli, “Karayolları Dairesi’ne bir yıl önce, 22 Ocak 2016 tarihinde başvuru yaptığımızı ve onay sürecinin başladığını, yine geçtiğimiz yılın ağustos ayında detaylı projenin ilgili daireye sunularak, onaylandığını hatırlatmak isteriz” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ortak hedeflerinin halka daha ileri hizmet sunmak olduğunu belirtti.

‘YAPICI DİYALOG’ ÇAĞRISI

asd1-001.jpg

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, devletin kurumları arasında yapıcı diyalog ve iletişimin önemine dikkat çekerek, “Gelişim ve yatırıma engel değil destek istiyoruz. Gönyeli’deki bu yatırımı yaşama geçirmek konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ne yazık ki, son derece önemli bir proje için adım attığımız bir günde engellenme girişimi son derece üzücüdür. Yurttaşlarımız, bu engellemeyi hayretle ve üzüntüyle karşılamıştır. Çünkü insanımız, bu adımların, kendi yaşam kaliteleri için olduğunu çok iyi biliyor, belediyelerine güveniyorlar. Karayolları Dairesi ve tüm ilgili birimleri, yapıcı iletişimle, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için işbirliğine davet ediyorum” diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolu için hazırlanan alt geçit projesi ile Baraj bölgesi ile Oray Sitesi’nde yaşayanlar, Gönyeli çemberine girmeden, Gönyeli kentinin güneyinde yer alan yeni Güzelyurt Çevre Yolu’na geçiş yapabilecekler.

Projenin hayata geçmesi ile trafiğin rahatlaması, ayrıca yol güvenliğinin artması hedefleniyor.

asd2-002.jpgasd3-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KTOEÖS'ten %2.14’lük zamma eleştiri23 Şubat 2017 Perşembe 11:02
  • “Gerçekten daha verimli mi olacak?”23 Şubat 2017 Perşembe 10:54
  • Daha 12 yaşındaydı...23 Şubat 2017 Perşembe 10:44
  • Muhalefet çağrıyı sunuyor, iktidar görüyor ve artırıyor; "En hazır biziz"23 Şubat 2017 Perşembe 09:40
  • “Bedis piknik alanı halkındır, halkın kalmalıdır”23 Şubat 2017 Perşembe 09:39
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!23 Şubat 2017 Perşembe 08:19
  • Avcılar Cikla Avının uzatılmasını istiyor22 Şubat 2017 Çarşamba 16:37
  • Eski Meclis Başkanı'nın eşi hayatını kaybetti...22 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Ulaştırma Bakanı Dürüst Ercan’ın yeni terminal binası inşaatını gezdi: “Çift pist olacak”22 Şubat 2017 Çarşamba 14:10
  • Sayıştay üyeliği için yapılan başvurular değerlendirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti