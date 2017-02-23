‘Gelişim ve yatırıma engel değil destek olalım’

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, en önemli yatırımlardan birini daha yaşama geçirecekleri bir günde, Karayolları Dairesi’nin engellemesi ile karşılaştıklarını belirterek, bu durumun, son derece üzücü olduğunu söyledi.

Gönyeli’de trafik yol güvenliği ve hizmet kalitesini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecek “Alt Geçit Projesi” için ilk adım atıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, en önemli yatırımlardan birini daha yaşama geçirecekleri bir günde, Karayolları Dairesi’nin engellemesi ile karşılaştıklarını belirterek, bu durumun, son derece üzücü olduğunu söyledi.

Trafik kaosuna çözüm üretmek için Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun altına, Demir Sokak mevkiine uygulayacakları altgeçit projesinin ihalesine Ocak 2017’de tüm kamuoyunun bilgisinde ihaleye çıktıklarını belirten Ahmet Yalçın Benli, “Karayolları Dairesi’ne bir yıl önce, 22 Ocak 2016 tarihinde başvuru yaptığımızı ve onay sürecinin başladığını, yine geçtiğimiz yılın ağustos ayında detaylı projenin ilgili daireye sunularak, onaylandığını hatırlatmak isteriz” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ortak hedeflerinin halka daha ileri hizmet sunmak olduğunu belirtti.

‘YAPICI DİYALOG’ ÇAĞRISI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, devletin kurumları arasında yapıcı diyalog ve iletişimin önemine dikkat çekerek, “Gelişim ve yatırıma engel değil destek istiyoruz. Gönyeli’deki bu yatırımı yaşama geçirmek konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ne yazık ki, son derece önemli bir proje için adım attığımız bir günde engellenme girişimi son derece üzücüdür. Yurttaşlarımız, bu engellemeyi hayretle ve üzüntüyle karşılamıştır. Çünkü insanımız, bu adımların, kendi yaşam kaliteleri için olduğunu çok iyi biliyor, belediyelerine güveniyorlar. Karayolları Dairesi ve tüm ilgili birimleri, yapıcı iletişimle, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için işbirliğine davet ediyorum” diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa-Güzelyurt anayolu için hazırlanan alt geçit projesi ile Baraj bölgesi ile Oray Sitesi’nde yaşayanlar, Gönyeli çemberine girmeden, Gönyeli kentinin güneyinde yer alan yeni Güzelyurt Çevre Yolu’na geçiş yapabilecekler.

Projenin hayata geçmesi ile trafiğin rahatlaması, ayrıca yol güvenliğinin artması hedefleniyor.