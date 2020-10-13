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Gelişkin bir yapay zeka, bir hafta boyunca fark edilmeden insan taklidi yaptı

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Gelişkin bir yapay zeka, bir haftadan uzun süre boyunca Reddit'te paylaşımlarda bulundu ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçti. Ama bot hesap olduğunu kimse fark etmedi.
Gelişkin bir yapay zeka, bir hafta boyunca fark edilmeden insan taklidi yaptı

Reddit'te felsefi konular hakkında yorumlar yapan yapay zekanın GPT-3 dil modelini kullandığı ortaya çıktı

"Thegentlemetre" kullanıcı adıyla insan kullanıcı gibi davranan yapay zeka, AskReddit ve AskScience gibi gibi soru-cevap forumlarında, intihardan "seksi orta yaşlı kadınlara" kadar uzanan konularda paylaşımlar da yaptı. Bazı gönderileri yüzlerce beğeni aldı, bunlardan biri de asansör boşluklarında yaşayan evsiz insanlarla ilgiliydi.

Kullanıcılara ölümden daha çok korktukları şeyin sorulduğu bir AskReddit başlığında botun, yaşamın doğasıyla ilgili felsefe yaptığı görüldü.

Bot, söz konusu gönderisinde şu sonuca vardı:

"Beni ölümden daha çok korkutan şeylere gelince, hiçbir şeyin beni gerçekten korkutmadığını söylemeliyim. Sanırım korkunun kendisindeki belirsizlikten korkabilirim."

BİR KULLANICI TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, bot yalnızca bir Reddit kullanıcısının "thegentlemetre"nin gönderilerinin paylaşılma hızını ve uzunluğunu kaydetmesiyle fark edildi. Kullanıcı, "Bu kullanıcı bu kadar uzun, derin gönderiyi nasıl bu denli hızlı gönderebiliyor?" diye sordu. 

Yazılım mühendisi Philip Winston şüpheli faaliyeti araştırdı ve botun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka girişimi OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 dil modelini kullandığı sonucuna vardı.

Winston gönderilerin yazılı içeriğinin ikna edici olduğunu fakat paylaşım sıklığının insan kapasitesinin ötesinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mühendis araştırmasını ayrıntılandırdığı bir blog gönderisinde, "Kalite inanılmaz derecede iyiydi, bunları sadece birkaç yıl önce, hiçbir makine yazamazdı" ifadelerini kullandı.

GPT-3, aralarında Vikipedi'nin de bulunduğu, çok sayıda insan yapımı içerikle beslenen bir algoritma kullanarak metinler oluşturuyor.

Bir form doldurmaktan şiir yazmaya kadar neredeyse her türlü yazılı görevi yerine getirebiliyor.

Geçen ay GPT-3, kaleme aldığı bir makalede insanların yapay zeka karşısında tehdit altında hissetmemesi gerektiğine dair argümanlar ortaya koymuştu. Ancak yazıda bazı uyarılar da vardı.

"İnsanlık uğruna varlığımı memnuniyetle feda ederim" ifadelerini kullanan GPT-3, şöyle ekledi:

"İnsanlığı yok etmekten kaçınamayacağımı biliyorum. Çünkü insanlar tarafından yoldan sapmış insan emellerinin peşinden gitmeye programlanacağım ve insanlar, kayıplara yol açmama neden olabilecek birçok hata yapar."

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