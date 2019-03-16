Gelişme: Naim cinayetinde 3. araba ve 5. zanlı iddiası!

Naim cinayetinde 3. araba ve 5. zanlı iddiası!

Polisin 3. araç ve 5. zanlıyı da aradığı öne sürüldü. Saldırganların 2 farklı kiralık araçla olay yerinden kaçtığı öne sürülüyor.

Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklamalar yapılırken, olaya beşinci bir şahsın daha karışmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Polis önce Faiz Ul Hassan isimli şahsı tutuklamış, ardından da Bilal Ahmad, Tanveer Ahmad ile Azmad Ali Virk’in arandığını duyurmuştu.

Arananlardan Bilal Ahmad Cuma gecesi Mağusa’da yakalanırken, diğer iki zanlıdan henüz haber yok. Olayla ilgili ihbar ve tutuklu ifadelerinden ipuçları çıkaran polisin, şimdi de ‘beşinci bir zanlı’nın peşine düştüğü belirtildi. Kanal SİM’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ‘beşinci şahsın’ yanı sıra olayda bir de ‘üçüncü araç’ söz konusu…

Elde edilen bilgilere göre zanlılar cinayeti ve soygunu şöyle gerçekleştirdi. Zanlılardan Bilal Ahmad, Lefkoşa’nın göbeği sayılan, Meclis ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin çok yakınındaki GESFİ Döviz Bürosu’nun yakınlarında konuşlandı ve sürekli gözetleme yaptı.

Gözetleme görevi yapan Bilal Ahmad, Gökhan Naim’in döviz bürosundan para dolu iki çanta ile ayrıldığını görür görmez diğer ekibe telefonla haber verdi.

Bilal Ahmad’dan gelen bilgi üzerine DV 604 plakalı beyaz araçtaki diğer zanlılar harekete geçti ve Gökhan Naim’in Ortaköy Şht. Sami Küpeli Sokak’taki evine gelişini beklemeye başladı.

Gökhan Naim aracıyla evinin önüne geldiğinde, zanlılardan biri veya ikisi araçlarından inerek para dolu çantaları istediler. Gökhan Naim saldırganlara direnmeye çalışınca zanlılardan biri elindeki tabancayla ateş etmeye başladı. Vurulmasına rağmen mücadele ettiği tahmin edilen Gökhan Naim çantalardan birini evin bahçe kapısından içeriye atmayı başardı.

Diğer çantayı almakta ısrar eden saldırganlar, ellerindeki bir alet ya da tabanca kabzasıyla Gökhan Naim’in parmaklarına ve bileklerine vurarak çantayı aldılar. Yapılan otopside Gökhan Naim’in bazı parmaklarında kırıklar tespit edildiği öğrenildi. Gökhan Naim’in vurulması sonrasında yaşanan arbede sırasında DV 604 plakalı araç cinayet mahallinden ayrıldı ve araçtaki iki kişi Hatice Tahsin Erönen Sokak’ta kendilerini bekleyen kiralık bir araca bindi.

Gökhan Naim’i vuran saldırganın ise olay yerinden yürüyerek kaçtığı, bu yüzden de tabancayı 100 metre ileride bir yere fırlattığı üzerinde duruluyor. Gökhan Naim’i vuran ve yürüyerek uzaklaşan saldırganın kısa süre sonra içinde bir başka kiralık araçla alındığı tahmin ediliyor. Bugüne kadar sözü edilmeyen ‘Üçüncü aracın’, tutuklanan Faiz Ul Hassan’ın çalıştığı şirketin tasarrufunda bulunduğu öne sürülüyor.

Gesfi Döviz bürosunu gözetleme görevini üstlenen Bilal Ahmad’ın da bu araçta olduğu tahmin ediliyor. Saldırganların polisi yanıltmak amacıyla iki farklı kiralık araçla olay yerinden ayrıldıkları tahmin ediliyor. Tanveer Ahmad tarafından kiralanan araba cinayetin ertesi günü Akıncılar-Gaziler yolu üzerinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Diğer kiralık araç ise aranan zanlılardan Tanveer Ahmad’ın da kısa süre öncesine kadar çalıştığı, tutuklu Faiz Ul Hassan’ın ise halen görev yaptığı şirketin kullanımında bulunuyordu.

Tutuklama var

İş adamı Gökhan Naim cinayetinin zanlısı olarak aranan üç şahıstan biri olan Pakistan uyruklu Bilal Ahmad, polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla tutuklandı

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in geçtiğimiz çarşamba akşamı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayını çok yönlü olarak ve titizlikle sürdüren polis, dün akşam, her yerde aranan 3 cinayet zanlısından Bilal Ahmad’ı kıskıvrak yakaladı.

Mağusa’nın Maraş bölgesinde bulunan bir evde tespit edilen zanlı, polisin gerçekleştirdiği operasyonla tutuklandı.

Sorgusunda cinayet günü gözcülük yaptığını belirten zanlı Bilal Ahmad, diğer zanlılardan abisi Tanveer Ahmed ile ön adı Azamet olarak bilinen şahsın paralarla birlikte Güney Kıbrıs’a kaçtığını söylediği öğrenildi.

Katillerden biri yaralı

Bu arada, olay yerindeki kan izleri, kırık saplı keser gibi bazı emarelere dayanarak zanlılardan birinin yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak aranan şahıslardan Bilal Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şehadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Mağusa’da gerçekleştirilen operasyon ile yakalandığını ve gönüllü ifade vererek söz konusu suçu aranmakta olan zanlılar Tanveer Ahmad, Azmad Ali Virk, ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan 2 şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olay nasıl olmuştu?

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde 13 Mart 2019 tarihinde, evinin önünde aracından elinde para dolu çantayla indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaşanan olayda 4 kurşunla vurularak ağır yaralanan Naim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı soygunu gerçekleştiren saldırganlar, Gökhan Naim’in tasarrufundaki 112 bin sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan parayı çalmıştı.

Silahlı saldırıda kullanıldığına inanılan 9 milimetre çapındaki tabanca cinayet mahallinin 100 metre yakınında tespit edilmişti. Zanlıların olay yerinden kaçtıkları beyaz renkli araç ve kiralık araç farklı bölgelerde belirlenmişti.