Gelişmiş ülkeler bile güvende değil: İklim krizi Batı Avrupa’da sel ihtimalini dokuz kat artırdı

Araştırmaya göre Batı Avrupa'da sele neden yağışların görülme ihtimali iklim krizi nedeniyle dokuz kata kadar arttı. İklim krizi sellerin yüzde 20'ye kadar daha yoğun yaşanmasına neden oluyor.

Yapılan bir araştırmaya göre temmuz ayında Almanya ve Belçika’da ölümcül sel felaketine neden olan yağış, iklim krizi nedeniyle dokuz kat daha muhtemel hale geldi.

Ek olarak araştırmada iklim değişikliğinin Batı Avrupa’da selin yüzde 20’ye kadar daha yoğun yaşanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Çalışma, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli‘nin yakın zamanlı raporunun, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının aşırı havanın kötüleşmesinin ana nedeni olduğuna dair “kesin” kanıtlar olduğuna dair bulgularını güçlendiriyor.

38 bilim insanı çalıştı

World Weather Attribution (WWA) tarafından yayınlanan araştırma 38 bilim insanı tarafından yürütüldü. Çalışmada, meteorolojik ölçümler, yüksek çözünürlüklü bilgisayar modelleri ve hakemli araştırma yöntemleri kullanıldı.

Günümüzün sıcak ikliminde Almanya, Belçika ve Hollanda’daki selin arkasındaki gibi aşırı yağış sıklığını, insan kaynaklı iklim değişikliğinin olmadığı bir dünyada beklenen sıklık ile karşılaştırdı.

İklim krizi etkisi kesin

The Guardian’dan Damian Carrington’ın haberine göre bilim insanları iklim krizinin aşırı yağışların meydana gelme olasılığını 1,2 ila dokuz kat artırdığını ve bölgedeki bu tür sağanakların artık yüzde 3 ila yüzde 19 daha yoğun olduğunu tespit etti.

Küresel ısınmadan kaynaklanan daha sıcak hava, 1C artış başına yüzde 7 daha fazla su buharı tutabilir. Artan olasılık aralığı, kullanılan iklim modellerinin çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Ancak kesin olan şey ise yaşanan felaketler ile iklim krizi arasındaki bağlantı.

‘Gelişmiş ülkeler bile güvende değil’

Oxford Üniversitesi’nden Friederike Otto, “Bu seller bize, gelişmiş ülkelerin bile gördüğümüz ve iklim değişikliğiyle daha da kötüleştiği bilinen aşırı hava olaylarına karşı güvende olmadığını gösterdi” dedi.

Otto, “Bu acil bir küresel zorluk ve buna adım atmamız gerekiyor. Bilim açık ve yıllardır böyleydi” ifadelerini kullandı.