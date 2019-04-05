10. Bob Johnson ve Sheila Crump Johnson 2002 - 400 milyon dolar Televizyonun ünlü simaları Bob Johnson ve Sheila Johnson 1969 ile 2002 yılları arasında evli kaldı. Birlikte Black Entertainment Television şirketini kurdu. İkili, 2000 yılında ilk Afro-Amerikan milyarderi olmalarından iki yıl sonra boşandı. Sheila Johnson, eşinden boşanırken 400 milyon dolar aldı. Sheila Johnson daha sonra, boşanma davasındaki mahkeme başkanıyla evlendi.

Rupert Murdoch Mel Gibson, Adnan Kaşıkçı, Alec Wildenstein gibi isimlerin milyonlarca dolarlık tazminat ödediği boşanmalar en pahalı boşanma davaları olarak tarihe geçti. İşte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın da olduğu o liste ve detaylar...