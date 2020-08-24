Gemi kaptanına 9 ay hapis cezası

2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’de, Kocaeli Hereke limanından 3020 ton 800 kilo demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere Suriye uyruklu sanık M.S (E-68) kaptanlığında denize açılan Lady Maria isimli geminin ismi ve ser numarası gemi sahibinin bilgi ve teşvikiyle yolculuk sırasında değiştirilerek sahte isimde belge düzenlenerek 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına gelmişti.

Gemi limana geldikten sonra sanık gemideki 1,420,000 dolar değerinde demir yükünü M.Ö’ün direktörü olduğu ve KKTC’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa liman başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Olayın polise intikal etmesinden sonra 5.3.20 tarihinde sanık derdest emri gereğince tutuklanmıştı. Tutuklanan sanık 12.3.20 tarihinde sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarmış ve ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti. Suçlu bulunan sanık alt mahkemede yargılanarak 9 ay hapislik cezasına çarptırıldı. 12 Mart 2020 tarihinden bu güne değin hükümsüz tutuklu bulunan sanık bugün 24.8.2020 tarihinde Gazimağu kaza mahkemesinde suçunu kabul etmesi nedeniyle alt mahkemede görüşülüp neticelendirdi ve 9 ay hapislikle cezalandırıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak sanığı işlemiş olduğu “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahte davranışla kayıt temin etme” suçlarından itham etti. Sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini belirttikten sonra savcı Boşnak, olgularla ilgili mahkemeye detaylı bilgi verip tutulmakta olan emare evrakları ve diğer dokümanları emare olarak mahkemeye ibraz etti. Bu mesele ile bağlantılı olan diğer kişiler hakkında dosya tanzim edilerek mahkemeye sevk edildiğine dikkat çeken savcı Boşnak, bu davaların henüz neticelenmediğine vurgu yaptı. Daha sonra söz alan savunma avukatı sanık ile ilgili bilgiler verdi. “68 yaşında olan Suriye uyruklu sanığın 4’ü k 4’ü erkek olmak üzere 8 evlat sahibi olduğunu, 20 yıllık gemi kaptanı olduğunu, gemi sahibinin teşviki ve yardımı ile bu suçu işlediğini, herhangi bir menfaat temin etmediğini sadece aldığı direktif üzerine suçu işlediğ belirtti.

Olayın ortaya çıktığı ilk andan itibaren suçunu kabul etmek suretiyle polise yardımcı olduğunu, olayın aydınlanmasından sonra sorumlu kişilerin ortaya çıkarılıp tutuklanmalarına sebep olduğuna dikkat çeken savunma avukatı, bu hususların ceza takdirinde sanık lehinde ciddi şekilde dikkate alınması gerekmektedir” dedi. Yaklaşık bir yıldan beri sanığın işverenden maaş alamadığını, geminin satıldığı ve karşılığı alındıktan sonra ödemelerin yapılacağı konusunda işveren tarafından sürekli avutuldukları, 4 çocuğunun eğitimlerinin halen sürmekte olduğunu, yaklaşık 6 aya yakın bir zamandan beri tutuklu bulunduğunu ve bu sürede şeker hastalığının 400’lere yükseldiğine değinen savunma avukatı, sabıkası olmayan ve suçunu kabul etmekle adalet tecellisine katkıda bulunan müvekkiline ilk ve son kez olmak üzere mülayim davranılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadet yanında iddia ve savunma makamlarının aktardıklarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler sanığı aleyhine getirilen her 2 davadan suçlu bulup mahkûm ettiğini belirti. Hiç kimsenin sahte belgeyi tedavüle sürmeye ve sahte beyanla menfaat temin etmeye hakkı yoktur diyen kıdemli yargıç Güzeler, geminin seyir halinde iken Libya olan gidiş yönü ile isim ve kaydının değiştirilerek Gazimağusa limanına yönlendirilmesinde başka kişilerin bağlantılı olduğu, başka suçların meydana geldiği, gemi üzerindeki demir yükünün satıldığı ve alanların da maddi zarara uğradığı anlaşılmaktadır dedi.

Sanık 1. davadan 9 ay 2. davadan 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Gemi sahibinin teşvik ve direktifi ile açık denizde iken Gazimağusa’ya ulaştırılan geminin kaptanlığını yapan sanığın sabıkasız, 8 çocuk sahibi bir kişi olduğunu, suçunu kabul etmekle adaletin erken tecellisine yardımcı olduğunu ve polise ilk andan itibaren yardımcı olmasını sanığın lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini belirt yargıç Güzeler, işlenmiş olan suçun ciddi bir suç olduğunu belirtti ve tüm olgular değerlendirildiğinde sanığa hapislik dışında bir cezanın verilemeyeceği kanısında olduğunu söyledi. Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler aleyhinde getirilen her 2 davadan suçlu bulduğu sanığa, aleyhte ve lehte tüm olguları dikkate aldıktan sonra mahkum olduğu birinci davadan 9 ay, ikince davadan da 3 ay hapislik cezası takdir ettiğini ve cezaların birlikte çekileceğini söyledi