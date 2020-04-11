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Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

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Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu
Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, tüm kara ve hava giriş kapılarının, KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasada eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması kararına ek, gemi seferleri için karar alındı.

Kararda, “11 Nisan 2020 saat: 20:00’den, 27 Nisan 2020 saat: 00:00’a kadar, ülkemize sefer yapan gemilerin, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T(K-I)445-2020 tarih 15 Mart 2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış
olduğu tedbir ka arının ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük
taşımaya devam etmesi” kararı alındığı belirtildi.

 

İşte  karar:

 

KARAR SAYISI: E.T.(K-1)555-2020

E.T.(K-1)555-2020 SAYI VE 9.4.2020 TARİHLİ KARAR TADİL EDİLMESİ

 

Bakanlar Kurulu , Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T.(K-1)555-2020 sayılı ve 9,4,2020 tarihli kararın 8’inci  maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi.

8-Tüm kara vehava kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasada eş ve çocuk hariç tüm digger ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması, ayrıca 11 Nisan 2020 saat 20:00’den sonra 27 Nisan 2020 saat 00:00’a kadar ülkemize sefer yapan gemilerin Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T.(K-1)445-2020  sayı ve 15 Mart 2020 tarihli Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu tedbir kararının 6’ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük taşımaya devam etmesi

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