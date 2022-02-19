Gemideki Yangın Devam Ediyor, Kayıp 12 Kişi Aranıyor

Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine giderken Korfu Aadıs açıklarında yangın çıkan Grimaldi Grubu'na ait İtalyan bayraklı Euroferry Olympia yolcu gemisi yaklaşık 30 saattir yanmaya devam ediyor.

3 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Bu sabaha kadar devam eden yangın söndürme çalışmalarına denizden yaklaşık 16 araç ve havadan helikopterlerle devam edildi. Alev alev yanan gemiye müdahale eden üç itfaiye eri yaralanarak Korfu'daki hastanelere kaldırıldı.

12 KAYIP YOLCU ARANIYOR

Dün aralarında Türk kayıp yolcunun da bulunduğu kişiler kurtarılırken bugün kayıp olan 3'ü Yunanistan vatandaşı 12 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yunanistan sahil güvenliği yaptığı açıklamada kaybolan 12 kişinin TIR şoförleri olduğu ve aralarında 7 Bulgar, 3 Yunan, 2 Litvanyalı'nın bulunduğu açıklandı. Yangın söndürme çalışmalarına halen altı römorkör, iki yüzer yük gemisi, 4 itfaiye aracının müdahale ettiği belirtildi.