Gemiden düşen şahıs 5 saat sonra kurtarıldı

Haravgi gazetesi, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden (KSED) yapılan açıklamaya göre, “NIVIN” isimli Panama bandıralı ticari gemiden denize düşen bir kişinin kaybolduğuna dair ihbar üzerine “NEARHOS” planının devreye sokulduğunu ve Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmaylığı (YEEF) bünyesindeki helikopterin de uzman doktor eşliğinde havalandığını yazdı.
Haberde, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda, şahsın kurtarıldığı ifade edildi.
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