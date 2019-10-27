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Gemikonağı-Güzelyurt yolunda kaza! Yüz yüze çarpıştılar

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Gemikonağı-Güzelyurt yolunda kaza! Yüz yüze çarpıştılar: 3 yaralı
Gemikonağı-Güzelyurt yolunda kaza! Yüz yüze çarpıştılar

Gemikonağı-Güzelyurt yolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 17.30’da meydana geldi

30 yaşındaki sürücü Can Başarık yönetimindeki HN 228 plakalı araç, seyrettiği yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Abdurrahman Şahin (54) yönetimindeki NS 503 plakalı panelvan aracın önünü tıkayıp banket içerisinde yüz yüze çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HN 228 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Sezgin (26), önce Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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