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Gemikonağı-Mersin arası hızlı feribot seferleri düzenlenecek

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Gemikonağı-Mersin arası hızlı feribot seferleri düzenlenecek
Turizm ve Çevre Bakanlığı, Güzelyurt ve Lefke’de turizmin canlandırılmasına yönelik olarak Gemikonağı gümrük binasına iskele inşa edilerek Gemikonağı-Mersin arası hızlı feribot seferleri düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede turizmin geliştirilmesi amacıyla birçok proje hayata geçirildi. Buna göre, Lefke Vasıf Palas ve Güzelyurt’taki tren istasyonu için ihale sürecine girildi, bölgedeki müzeler restore edilecek.

Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki turizmin geliştirilmesi ve sektörden daha fazla pay alabilmesi amacıyla bir süreden beridir yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölgenin gelişimi için temmuz ayında düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde yer alan maddelerin öncelik sırasına göre hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.

Temmuz ayında düzenlenen ‘KKTC batı Bölgesi Turizm Vizyonu’  adlı çalıştay çerçevesinde Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Güzelyurt ve Lefke sivil toplum örgütleri arasında sürdürülen toplantıların sonuncusu gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan  Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, batı bölgesinin de diğer bölgeler gibi gelişmesini sağlamak için Güzelyurt ve Lefke’de çalıştay düzenlediklerini ardından da bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Ataoğlu, bölgenin gelişimi için çalıştayın sonuç bildirgesinde yer alan maddelerin öncelik sırasına göre hayata geçirilmeye başlandığını belirterek hedeflenen projeler içerisinde bulunan Lefke Vasıf Palas ve yıllardır atıl durumda bulunan Güzelyurt’taki tren istasyonu ile ilgili ihaleye çıkıldığını kaydetti.

Turizm Tanıtma ve Turizm Planlama  Dairesi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda turizm arazilerinin tespit edildiğini  anlatan Bakan Ataoğlu, gerek ihaleye çıkılmak suretiyle gerekse bölge yatırımcılarına öncelik tanınmak suretiyle bu arazilerin bir an önce turizme kazandırılacağını söyledi.

‘KKTC batı Bölgesi Turizm Vizyonu’ adlı çalıştayın Lefke ile ilgili sonuç bildirgesinde yer alan 11 madde arasında bölge turizminin markalaşması anlamında Cittaslow turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, eko-agro turizm, üçüncü yaş turizmi, yat ve sörf turizmi modellerinin esas alınması yer alıyor.

Lefke İlçesi Emirname Projesi’nin hazırlanması konusunda çalışmaların başlatılması, Gemikonağı gümrük binası yanına iskele inşa edilerek Gemikonağı-Mersin arası hızlı feribot seferlerinin düzenlenmesi ve butik otel yatırımlarının teşvik edilmesi gibi konular da sonuç bildirgesinde öne çıkan maddeler arasında bulunuyor

Güzelyurt ile ilgili 15 maddelik sonuç bildirgesinde ise Turizm Enformasyon Ofisi’nin ivedilikle açılması, turistlerin daha fazla çarşıya yönlendirilmesi için mevcut  güzergahlarının değiştirilmesi ve Akdeniz Kral Mezarları Açık Hava Müzesi ile ilgili alan ve restorasyon çalışmaları aynı zamanda bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesi gibi noktalara dikkat çekiliyor.

Güzelyurt İlçesi Emirname Projesi’nin hazırlanması konusunda da çalışmaların başlatılması ve Güzelyurt Körfezi’nin Eko-Agro turizm modeli ile öncelikli kalkınma bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiği de sonuç bildirgesinde yer alıyor.

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