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Gemikonağı’nda Bazı Yerlerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

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Gemikonağı’nda Bazı Yerlerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Gemikonağı’nda Bazı Yerlerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Kıb-Tek, Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı. 

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Gemikonağı Kiler market, İtfaiye, Gemikonağı Sahil Yolu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.  

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

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