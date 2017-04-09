Gemikonağı'nda bıçaklar konuştu!

Bir barın girişinde yaşanan olayla ilgili 2 kişi yaralanırken, 3 kişi tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet söteren bir barın girişinde yaşanan olayda bıçaklar konuştu.

J.O.O. (E-22) ve H.S. (E-22) kendilerini içeri almayan barın güvenlik görevlisi E.J.M. (E-28) ile kavga ettikleri esnada J.O.O. tasarrufunda bulundurduğu bıçağı E.J.M. isimli bar güvenliğinin sol koluna saplayarak yaraladı.

E.J.M. isimli güvenlik de J.O.O. isimli 22 yaşındaki gencin elindeki bıçağı alarak, sağ ve sol ayak baldırlarına saplayarak yaraladı.

Adı edilenlerin tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.