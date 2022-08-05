Gemikonağı’nda denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Dün 21.15 sıralarında, Gemikonağı’nda 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, 4 Ağustos saat 21.15 sıralarında, Gemikonağı’nda 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke arkadaşları tarafından sahile çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin soruşturma devam ediyor.