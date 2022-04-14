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Gemikonağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik panosu çarptı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Gemikonağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik panosu çarptı

14.04.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde,  Azat ETKÜ (E-20), yönetimindeki EK 940 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak elektrik direğine ve ardından bir işletmeye ait elektrik panosu çarmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Azat ETKÜ, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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