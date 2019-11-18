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Gemikonağı’nda Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Gemikonağı’nda Elektrik Kesintisi Yapılacak
Gemikonağı’nda Elektrik Kesintisi Yapılacak

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Gemikonağı bölgesinde elektrik kesintileri olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 09:30 ile 15:00 saatleri arasında; Gemikonağı Trenyolu Öğrenci Yurdu ve civarındaki su motorları ve 12:00 ile 15:00 saatleri arasında; Gemikonağı’nda Denizli Spor Kulübü, Yeşil Lefke Zeytin Fabrikası ve Barış Gücü kampı bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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