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Gemikonağı’nda Hırsızlık ve Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

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Çaldıkları Klimayı Satıp Para Elde Ettiler!
Gemikonağı’nda Hırsızlık ve Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

11-16 Ocak 2025 tarihleri arasında, Gemikonağı Canbolat Sokak’ta bulunan bir evin bahçesine izinsiz giren kişi veya kişiler, bahçede muhafaza edilen klimayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen H.Ö. (31) ve A.D. (31) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma sırasında, şüphelilerin çaldıkları klimayı kendilerine aitmiş gibi göstererek Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıya sattıkları ve bu şekilde sahtekarlıkla para temin ettikleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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