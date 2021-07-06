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Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı

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Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı
Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı

Gemikonağı’nda dün bir evde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde ile kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tespit edilerek, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.Y.’ye (E-36) ait ikametgâhta 21.30-22.30 saatleri arasında yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramada ayrıca, bir başkası adına kayıtlı bir adet av tüfeği ile toplam 60 adet av tüfeği fişeği tespit edildi. Adı geçen şahıs tutuklandı.

 

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