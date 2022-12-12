Gemikonağı'nda Korkutan Kaza!

11.12.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, Şehit Necdet Levent sokak üzerinde, Mehmet KURT (E-33) yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yusuf NUMAN (E-89)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan Yusuf NUMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet KURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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