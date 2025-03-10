Gemikonağı’nda Marketten Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı: İkamet İzni de Yok

Bir marketten 454,50 TL değerinde alkollü içki çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şahsın ülkede ikamet izinsiz bulunduğu da ortaya çıktı.

Gemikonağı’nda bir markette hırsızlık olayı yaşandı. 9 Mart 2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giren kimliği meçhul bir erkek şahıs, satışa sunulan 454,50 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı.

Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık zanlısı olarak K.A.N. (E-28) tespit edilerek tutuklandı. Yapılan ileri incelemelerde, şahsın ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak bulunduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.