Gemikonağı’nda Meskun Mahalde Ateş Açma: İki Kişi Tutuklandı

Gemikonağı’nda meskun mahalde ateş açma olayına karıştıkları belirlenen iki zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah, şarjör, mermiler ve boş kovan ele geçirildi

17 Aralık 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gemikonağı’nda meydana gelen meskun mahalde ateş açma olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen A.U.T. (22) ve M.K.P. (23) isimli şahıslar polis tarafından tutuklandı.

Zanlı A.U.T.’nin üzerinde yapılan aramada, bir adet ruhsatsız 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 12 adet canlı mermi ele geçirildi. M.K.P.’nin Gemikonağı’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise bir adet 9 mm canlı tabanca mermisi ve bir adet 9 mm boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor