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Gemikonağı’nda polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

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Gemikonağı’nda arabasını durduran polisin yaralanmasına neden olan 39 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Gemikonağı’nda polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Gemikonağı’nda arabasını durduran polisin yaralanmasına neden olan 39 yaşındaki Ö.A. tutuklandı.

Gemikonağı’nda dün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol noktasını fark edip yönetimindeki NP 430 plakalı araçla yol içinde dönüş yaparak ayrılan araç sürücüsü, polis tarafından takip edilerek durduruldu.

Aracından inip alkol testi için nefes örneği vermeye davet edilen sürücü, inmeyip aracını kasten hareket ettirerek, polis memurunun araçla birlikte sürüklenerek yola düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, NP 430 plakalı araç yol kenarında terk edilmiş bulunarak emare olarak alınırken, araç sürücüsünün de Ö.A. olduğu tespit edilerek, tutuklandı.

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