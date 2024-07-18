Gemikonağı'nda Sahtekarlıkla Para Temin Eden Şahıs Tutuklandı

17 Temmuz 2024 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir işletmeye müşteri olarak giden S.Z. (E-51), işletme sahibine kredi kartı ile ödeme yapacağını belirterek sahtekarlıkla 400 TL nakit para temin etti. İçtiği içeceklerin parasını ve aldığı nakit parayı kredi kartıyla ödeyeceği yönünde yalan beyanda bulunan S.Z., aldığı 400 TL'yi ödemeden işletmeden ayrıldı.
Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, S.Z. tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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