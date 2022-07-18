Gemikonağı'nda trafik kazası: Özlem Topdemir ağır yaralandı

Gemikonağı’nda dün akşam meydana gelen kazada 28 yaşındaki Özlem Topdemir ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Halil Ağa Sokak üzerinde, 22 yaşındaki İsmail Öztürk yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Özlem Topdemir’e çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem Topdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmail Öztürk tutuklandı, soruşturma devam ediyor.