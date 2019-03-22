  • BIST 101.417
  • Altın 234,051
  • Dolar 5,5451
  • Euro 6,2645
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

GENAR: Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galiba

»
GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, kararsız seçmenin durumuyla ilgili olarak "Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galiba diğer seçime göre" dedi.
GENAR: Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galiba

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Habertürk TV canlı yayınında yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti'de 38'den 50'ye kadar bir esneklik var. AK Parti oyları muhalefetin saiki ile değişmiyor" diyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Kendisinin yüzde 40'a yakın bir oyu sabit duruyor. Ekonomi şaha kalktığı zaman 50'ye kadar çıkıyor, 40'a kadar düşüyor. Yerelde refleksler daha farklı. Orada hem parti, hem aday, hem rakibin durumu, bazen de iktidara mesaj vermek isteyen insanlar bunu yerel seçimde yaparlar. O kadar çok değişken var ki…

 

'ARTIK BELEDİYE BAŞKANLARININ İKİ FONKSİYONU VAR'

Artık belediye başkanlarının iki fonksiyonu var. Bir, klasik hizmetleri yapmak, iki, kent liderliği yapmak. İstanbul acaba, sanayi-turizm kenti mi olacak, kültür kenti mi olacak? Kent liderliği vatandaşın geleceğini de etkileyecek. Adaylar arasında sadece Binali Bey'de kent liderliğine dair emareler gördüm.

'KARARSIZLAR İKTİDAR PARTİSİNDE OLUR'

Kararsızlar doğal olarak her zaman daha çok iktidar partisinde olur. Eleştirilen her zaman iktidar partisidir. Muhalefet partilerinin Erdoğan'ı yenmek gibi bir idealleri var, 15 yıldır yenemediler. Bir önceki seçime bakın, Türkiye'deki seçimler birinci derece Almanların derdiydi. Dünya sisteminin bazı unsurlarının da bir amacı var. Hepsinde iktidar partisini yenmek gibi yüksek bir motivasyon var."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemaat soruşturmalarında rüşvet çarkı: Her şey satılık, adalet dahil22 Mart 2019 Cuma 10:23
  • Yunan Bakan’dan Çavuşoğlu’na: “Bana gavur demeyin”21 Mart 2019 Perşembe 20:34
  • Reuters: ABD Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alabilir21 Mart 2019 Perşembe 12:09
  • Abdurrahman Dilipak: Deep Web’de, AK Parti ve CHP’nin üye bilgilerini satıyorlar21 Mart 2019 Perşembe 09:31
  • Natalya Poklonskaya: Erdoğan gelirse Kırım’a aşık olur21 Mart 2019 Perşembe 00:03
  • Bahçeli'den anket açıklaması: Atıp tutuyorlar20 Mart 2019 Çarşamba 23:42
  • İstanbul'da eylem hazırlığındaki IŞİD militanı yakalandı20 Mart 2019 Çarşamba 20:53
  • AKP Beyoğlu adayı ve Bilal Erdoğan arasındaki diyalogda skandal itiraf (Video)20 Mart 2019 Çarşamba 14:18
  • A Haber’in Gülen cemaatine siper olduğu haberi sosyal medyanın gündeminde20 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  • Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç: "Enerji yüklemesi yapacağım" diyerek istismar etti20 Mart 2019 Çarşamba 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti