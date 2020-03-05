  • BIST 112.142
  • Altın 325,519
  • Dolar 6,1031
  • Euro 6,8267
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Genç Ailesinden Tsk Ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış

» »
Genç Ailesinden Tsk Ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış
Genç Ailesinden Tsk Ve Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış

Genç ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için bağışta bulundu.

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi için yapılan 24 bin liralık bağış Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e teslim edilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına da 20 bin TL yatırıldı.

Yapılan açıklamada, “Nerissa by Kaplıca ve Cheetah ailesi olarak geçen hafta ülkemizde ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan acı olaylardan ötürü büyük üzüntü duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütmüş olduğu Suriye harekâtında yaşamını yitirip şehit olan 33 şanlı Mehmetçiğimiz ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan elim yangın nedeniyle yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz.

Başta aileleri olmak üzere tüm Türk Milletinin başı sağ olsun. Bu gibi çok acı olayların yaşanması bizlerin tek yumruk şeklinde kenetlenip, birlik, beraberlik çerçevesinde her iki vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemize Vakıflar İdaresi aracılığıyla maddi katkımızı söz verdiğimiz gibi bugün gerçekleştirdik.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaldırımların üzerine dikilen MOBESE direklerine sosyal medyadan tepki05 Mart 2020 Perşembe 15:59
  • Prof. Turgay Avcı da DAÜ Rektörlüğüne adaylığını açıkladı, aday sayısı 4 oldu05 Mart 2020 Perşembe 15:45
  • Serdar Denktaş'tan çok sert açıklama! Ya dokunulmazlığımı kaldırsınlar ya da sussunlar!05 Mart 2020 Perşembe 14:42
  • Hüseyin Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı.05 Mart 2020 Perşembe 13:59
  • Kapıları kapatma kararı 9 Mart'a kadar uzatıldı05 Mart 2020 Perşembe 13:27
  • HÜR-İŞ’ten KTTO’ya Eleştiri05 Mart 2020 Perşembe 13:14
  • DAÜ-SEN: DAÜ "Ciddi Kriz" içerisinde, rektörlük seçiminde taraf olmayacağız05 Mart 2020 Perşembe 12:57
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı Kabul Ederek Görüştü05 Mart 2020 Perşembe 12:55
  • GÖÇ-TAŞ’da Başkan Evren Demirbilek05 Mart 2020 Perşembe 12:48
  • DAÜ-SEN Basın Açıklaması05 Mart 2020 Perşembe 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti