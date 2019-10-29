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'Genç Amerikalı nesil sosyalizme daha yakın'

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ABD'de yapılan güncel bir araştırma, Y kuşağının yüzde 70'inin, ABD'de sosyalist bir başkan adayına oy verebileceğini ortaya koydu.
'Genç Amerikalı nesil sosyalizme daha yakın'

'Komünizm Kurbanları Anıtı Vakfı' tarafından 2 bin 400 Amerikalı ile yapılan 'siyasi tercihler' anketinin sonuçları yayınlandı.

Ankette, 'Y Kuşağı' olarak tanımlanan 1980-2000 yılları arasında doğan katılımcıların yüzde 70'inin, 'Z Kuşağı' olarak tanımlanan 2000 sonrası doğumluların ise yüzde 51'inin kapitalizm karşıtı görüşler ortaya koyduğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de kapitalizm karşıtlığının geçenki yıla göre yüzde 8 arttığı vurgulanan ankette, 'Y ve Z kuşağının' sosyalizm ve komünizmi tehdit olarak algılamadığı ve sosyalist bir başkan adayına oy verebileceği yönünde cevaplar verdiği belirtildi.

Ayrıca ankette, 'X Kuşağı' olarak tanımlanan ve 1965-1980 arası doğumluların yüzde 44'ünün sosyalist bir adaya oy verebileceği belirtilirken, 1964 öncesinde doğan katılımcıların sadece yüzde 7'sinin sosyalizm ve komünizm hakkında olumlu görüş bildirdiği vurgulandı.

 

Bununla beraber, yaşları 38'den büyük olan Amerikalıların yüzde 94'ünün ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin Komünist Manifesto'ya göre özgürlük ve eşitliğe daha fazla değer verdiğine inandığı belirtilen ankette, Y ve Z kuşağının sadece 57'sinin bu konuda aynı fikirde olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adayları Bernie Sanders ile Elizabeth Warren'ın sol eğilimli yaklaşım ve söylemleri giderek daha fazla ilgi çekiyor.

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