“Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü” kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kıbrıs Tük Gazeteciler Birliği’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

“Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü” başlıklı kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Lefkoşa AKM’de yer aldı ve ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı.

Yakın Doğu Koleji’nden Selin Yüksel, “Kelepçesiz Basın” kompozisyonuyla 1.’lik; Polatpaşa Lisesi’nden Sedanur Özkoyuncu, “Basınca Özgür Müyüz?” kompozisyonuyla 2.’lik; Yakın Doğu Koleji’nden Muhterem Özkaramanlı, “Çivi Üstünde Yatan Devlet” kompozisyonuyla 3.’lük ödülü aldı.

Polatpaşa Lisesi’nden Emsan Karataş, “Basın Özgürlüğü” kompozisyonuyla ve Şht. Turgut Ortaokulu’ndan Aybüke Sude Celasun da “Doğru Söyleyen Dokuz Köyden Kovulmasın” kompozisyonuyla teşvik ödülüne layık görüldü.

ÖZUSLU

Törende ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, bu yıl ilk kez geniş etkinlikler dizisi planladıklarını ve bu etkinlikte gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Geleceğin gazetecilerinin ve yöneticilerinin de etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özuslu, etkinliğin güzel bir önek ve başlangıç olduğunu söyledi.

Eğitimin sadece öğretim olmadığını, öğrenmenin hayatın her alanında devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Özuslu, Kıbrıs Türk basını ile gençlerin daha yakın ilişkide olması ve medyada kendini farklı alanlarda kanıtlamış kişilerin eğitim kurumlarında destek verebilecek noktaya gelmesi ile ilgili düşünce ve öngörüleri olduğunu kaydetti.

Basın özgürlüğünün tek tek kişilerin özgürlüğü olduğunu dile getiren Özuslu, “benim bir gazeteci olarak veya başka bir arkadaşın özgürlüğü değildir. Tek tek sizin özgürlüğünüzdür. Çünkü biz gazeteciler olarak doğru bilgiye ulaşamaz, özgür biçimde yorum yapamazsak inanın ki bundan biz değil hepimiz zararlı çıkarız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk basını ile gençlerin daha fazla iç içe olması adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Özuslu, etkinlere katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayarak, özgür basını yaratmak ve yaşatmak adına hayatını kaybeden birçok gazetecinin olduğunu söyledi.

Özgür basının, bir basın mensubunun istediği her şeyi yazması değil, doğru bilgi ve habere ulaşmak anlamına geldiğini kaydeden Özyiğit, bunun önünde duran engellerin de devlet tarafından aşılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Özyiğit, bakanlık olarak görevlerinin gençlere bu anlamda eğitim vermek olduğunun da altını çizdi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm gençlere ve öğretmenlerine katılım belgesi ve hediyeler de verildi.