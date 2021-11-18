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Genç Fenomen, Sadece Arkasını Dönüp Poz Vererek Milyonlarca Lira Kazanıyor

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Genç Fenomen, Sadece Arkasını Dönüp Poz Vererek Milyonlarca Lira Kazanıyor
Genç Fenomen, Sadece Arkasını Dönüp Poz Vererek Milyonlarca Lira Kazanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ofiste çalışırken işini bırakıp cinsel içerikli fotoğraflar satmaya başlayan 20 yaşındaki Bambi Blue isimli kadın, anne ve babasından korktuğu için sattığı pozlarında yüzünü göstermiyor. Ancak buna rağmen genç kadın kısa süre içinde 2.2 milyon sterlin kazandığını söyledi.

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

Sitede fotoğraf satmaya başladıktan sonra yakın arkadaşları ile de ilişkisini kestiğini söyleyen Blue, arkadaşlarının kendisini tanımalarından korktuğunu söyledi.

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

Blue, ilk üye olduğu ay 100 dolar kazandığını ikinci ayda ise gelirinin bir anda 250,000 dolara kadar çıktığını belirtti.

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

Ailesinin korkusundan yüzünü göstermediğini belirten Blue, ailesinin çok katı olduğunu söyledi. Anne babası, genç fenomenin hala ofiste çalıştığını düşünüyor.

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

Yüzünü çok merak eden hayranlarının binlerce dolar teklifine rağmen Blue, yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

 

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

 

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

 

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

 

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

 

 

Genç fenomen, sadece arkasını dönüp poz vererek milyonlarca lira kazanıyor

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