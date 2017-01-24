Genç Forvet Sinem Ataş Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Yakın Doğu rotasyonu genişletti…

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve ligin en güçlü yerli ile yabancı oyuncu kadrolarından birine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, basketbolun yıldız isimlerinin yer aldığı kadrosunaforvet Sinem Ataş’ı da kattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sezona Bellona AGÜ Spor forması ile başlayan genç oyuncu Sinem Ataş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ataş, kiralık olarak sezonun kalan kısmında Yakın Doğu Üniversitesi forması giyecek.

GELECEK VAAT EDEN OYUNCU

Kariyerine Antalya Koleji ile Türkiye Kadınlar Basketbol İkinci Ligi’nde başlayan 1995 doğumlu, 1.78 boyundaki oyuncu,Antalya Koleji, Yakın Doğu Üniversitesi, Tosyalı Toyo Osmaniye ve Bellona AGÜ formaları giydi.2013-2014 sezonunun başında Bellona AGÜ Spora transfer olan genç oyuncu, iki sezon önce de çifte lisans ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyerek takımınbirinci lige yükselmesine katkı sağlamıştı. U16, U18, U20 seviyesinde birçok kez milli formayı terleten oyuncu, geçtiğimiz sezonu çifte lisans ile Osmaniye Gençlik’te geçirdi.Osmaniye Gençlik forması ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 20 maçta 8.7 sayı, 6.7 ribaunt, 1.8 asist ortalamaları ile takımına çifte kupalı sezonda önemli katkı sağladı.Sinem Ataş, bu sezon Bellona AGÜ forması ile çıktığı 10 maçta 4.3 sayı, 2 ribaunt, 1.3 asist ortalamaları ile oynadı.

Sinem Ataş: “Ligin Güçlü Takımları Arasında Yer Almak Heyecan Verici…”

Yakın Doğu Üniversitesi ile vardığı anlaşma ile ilgili duygularını dile getiren Sinem Ataş, takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini söyledi. Profesyonel bir ekipte yer alacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten başarılı oyucu, “ Hem Avrupa kulvarı hem de Türkiye liginde şampiyonluk adayı ekiplerdenbirinde yer alacak olmak mutluluk ve heyecan verici. Takımın hedefleri doğrultusunda maçlarda aldığım süre içerisinde ben de en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. Basketbolun yetenekli isimlerinin bir arada olduğu Yakın Doğu Üniversitesinin gelişimime büyük katkı koyacağını aynı zamandakariyerimde benim için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DUYGU FIRAT BECKER SPORDA...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde sezon başında forma giyen Duygu Fırat da Becker Spora transfer oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yönetimi, Yakın Doğu Üniversitesi formasını ilk devre boyunca terleten Duygu Fırat’a saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı mücadele ve takıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, basketbol kariyerinde başarılar diledi.