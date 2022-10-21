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Genç hostes uyardı: Uçakta buraya sakın çıplak elle dokunmayın

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TikTok üzerinden paylaşım yapan Emirates havayolu şirketinde görevli İngiliz hostes, uçakta yapılmaması gereken 4 şeyi sıraladı.
Genç hostes uyardı: Uçakta buraya sakın çıplak elle dokunmayın

Katar merkezli havayolu şirketi Emirates’te çalışan Danielle isimli bir hostes uçakta yolcuların yapmaması gereken şeyleri sıralayarak uyarıda bulundu.

Genç hostes, TikTok hesabından paylaştığı bilgilerde, bazı yolcuların dikkatsiz davrandığını hatırlatarak bu davranışların çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini dile getirdi.

TikTok üzerinden 4 milyondan fazla izlenen ve yüzbinlerce beğeni toplayan videoda İngiliz hostes, yapılmaması gereken 4 şeyi sıraladı.

“YERDEKİNİ SU SANABİLİRSİNİZ AMA…”

Danielle, “Bir yolcu olarak benim asla yapmayacağım beş şey var. Bunlardan birincisi tuvalete girerken mutlaka ayakkabınızı giyin. Tuvaletin zemininde su olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu muhtemelen su değildir. Ne olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz” dedi.

Danielle açıklamalarına, “İkinci olarak da kesinlikle pencere kenarında oturuyorsanız kafanızı dayayıp uyumayın. Çünkü birçok insan burada oturuyor ve herkes oraya bir şekilde dokunuyor” sözleriyle devam etti. Genç hostesin üçüncü uyarısı da yine tuvalet ile ilgili olanıydı.

Genç hostes, “Üçüncü olarak, da tuvalette asla çıplak elinizle bir yere dokunmayın. Buna sifon da dahil kilit de dahil. Mutlaka bir peçete ya da tuvalet kağıdı ile dokunun. Ben genelde kapıyı ayağımla açıyorum” dedi. Danielle, dördüncü olarak da koltukların önünde bulunan tepsilerin önce temizlenmeden kullanılmaması gerektiğini söyledi. Hostes, “Eğer ben o tepsi üzerinde yemek yiyeceksem kesinlikle önce temizlerim.

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