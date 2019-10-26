Genç: HP iki hafta içerisinde ne yapacağını kararlaştıracak

HP Milletvekili Genç, dün akşam genişletilmiş parti toplantısının gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu ancak henüz daha seçime yönelik bir karar almadıklarını söyledi. Mesut Genç, “Dün akşam partide büyük bir katılımla uzun süreli Genişletilmiş Parti toplantısı yaptık.

Birinci gündem maddesi de cumhurbaşkanlığı olunca ki zaman da daralıyor haliyle katılımda yüksek idi ve çok görüş vardı. Özellikle ne yapacağız? Biliyorsunuz şuan cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en potansiyelli kişilerden bir tanesi de şuan bizim genel başkanımız, dışişleri bakanı Kudret beydir.

Bu bağlamda Kudret beyin atacağı adım ne olacak? Ne şekilde olacak? Bunu hep beraber bir bütün şeklinde dün değerlendirme fırsatımız oldu. Tabi soracak olursanız Kudret beyin görüşü nedir? Seçime girecek mi? Girmeyecek mi? bu noktada herhangi bir adım atılmış değildir. Herhangi bir karar da verilmiş değil. Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı seçimi önce bireyi ilgilendiren bir konudur.

Akabinde de ilgili partiyi ilgilendirir. Kudret bey seçime girip, girmeme konusunda önce kendisi karar verecek. Sonra da konuyu parti meclisine taşıyacağız”dedi. Mesut Genç, Halkın Partisi’nin iki hafta içerisinde ne yapacağını kararlaştıracağını söyledi.

Genç, “Ben o açıklanan anketleri ciddiye almıyorum.HP olarak bir anket çalışması yapacağız. Ama henüz daha yapılmadı. Bir anket çalışması yapılacaksa bir kere biz ciddi anlamda da oturup, aday gösterip, göstermeyeceğimizi ve kimi aday göstereceğimiz konusunda en azından yüzde 80 bir karara varıp, onun üzerinde olmalı.

Muhtemelen benim görüşüm iki hafta içerisinde artık parti olarak ne yapacağımızı kararlaştıracağız” Parti tabanında seçime yönelik çok seslilik olduğuna da işaret eden Mesut Genç, “Tabanda çok seslilik var. Tabi kombinasyon çoktur onu söyleyim. Kombinasyon derken öyle birşey ki şuan adaylar belli değil. Şuan görünen yüzde 90 sayın Akıncı’dır. Onun dışında adaylar çoğalırsa bunu farklı yorumlarsınız.

Bir UBP aday gösterirse, CTP aday gösterirse o zaman farklı değerlendirirsiniz bunu. Çünkü hiç bir kimse bir seçimi kaybetmesi noktasına gitmez, kazanması noktasına gider” şeklinde konuştu. HP Milletvekli Mesut Genç, seçime gelişi güzel girip de ne olursa olsun noktasında hareket edemeyeceklerini de söyledi.

Genç, “UBP’de dönen bazı isimler var. Şimdi o isimlerden kim olacak. Olacak mı? olmayacak mi? yani bunlar belirlendiği zaman biz bunları alıp değerlendirmemiz lazım. Biliyorsunuz bir seçime bir parti olarak girdiğinizde, kaybettiğinizde veya birey olarak da girdiğinizde bunun bir de bedeli var. Kaybettiğinizde bir itibar kaybı oluyor. O nedenle ben gelişi güzel gireyim de ne olursa olsun noktasında hareket edemeyiz”dedi.

Tüm siyasi partilerin tetikte beklediğini de kaydeden Genç, “Her parti tetikte bekliyor. Dediğim gibi öyle bir kombinasyon var ki diğer partilerde bekliyor HP kimi aday gösterecek veya göstermeyecek. Biz de aynısını diğer partilerden bekliyoruz.

Burda ilk açıklayan kişinin artısı olur mu? Olmaz mı noktasında da eksisi de artısı da var. Çünkü açıkladığınız zaman geri dönemezsiniz. Seçime gitmek zorundasınız. Bu bütün partiler için geçerlidir. O noktada ciddi bir hesap yapılması lazım” diye konuştu.