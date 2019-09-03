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Genç İmam Hatipliler Derneği'nden 'Hutbe ve Atatürk' açıklaması: Derin üzüntü duyduk...

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Genç İmam Hatipliler Derneği, 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Cuma Günü, Cuma Hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer verememesi üzerine çıkan tartışmalardan derin bir üzüntü duyduğunu' açıkladı.
Genç İmam Hatipliler Derneği'nden 'Hutbe ve Atatürk' açıklaması: Derin üzüntü duyduk...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Cuma Günü, Cuma Hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer verememesi üzerine çıkan tartışmalardan derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı

Akkaya, 30 Ağustos Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk’ün Cuma hutbesinde adının geçmemesinden dolayı bazı vatandaşların Cuma namazını kılmadan camileri terk etmesi üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu ibadethanelerde, bulunduğumuz toplumun değerlerine saygı duymalı ve atacağımız adımlar bu saygı çerçevesinde atılmalıdır. Cuma Hutbelerimiz, Müslümanları ayrıştırmayan, birleştiren ve müslümanların sorunlarına ışık tutan, çözüm odaklı öğüt verici olma özelliğini taşımalıdır. Bir beldede verilen Cuma hutbesi o beldenin müslümanlarını birleştirmiyor, ayrıştırıyor ve insanları camilerimizden uzak tutuyorsa o hutbenin hükmünü sorgulamamız gerekir. 

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde camilerimizde yaşanılan son hadiseler bizi derinden üzmüştür.

KILIÇDAROĞLU İLE İFTAR VE ZİYARET

Açıklamayı yapan Dernek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta uğradığı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyareti düzenlemiş, Kılıçdaroğlu da dernek üyelerini iftar yemeğinde ağırlamıştı.

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