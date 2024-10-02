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Genç İş İnsanları Derneği’nden elektrik zammına tepki

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Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), elektrik zammına tepki gösterdi.
Genç İş İnsanları Derneği’nden elektrik zammına tepki

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), elektrik zammına tepki gösterdi.

GİAD’ın yazılı açıklamasında, ülkedeki ekonomik kırılganlıkların zamlarla daha da derinleştiği belirtilerek, bu zamların işletmeler ve tüketiciler üzerinde ağır bir baskı yarattığı dile getirildi. İşverenler ve esnafın artan maliyetlerle baş edemediği vurgulanan açıklamada, hükümetin piyasa koşullarını daha da zorlaştıran bu politikasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, asgari ücretin orantısız şekilde artırıldığını ve bunun işverenler üzerinde büyük bir yük haline geldiğini ifade edildi.

Açıklamada, esnafın maaş, sigorta ve harç gibi yükümlülüklerini karşılayamaz duruma geldiği ve elektrik zammının eklenmesiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayatta kalma mücadelesi vereceği kaydedildi. Ayrıca, ülkedeki bütçe açığının liyakatsiz yönetim ve sorumsuz harcamalardan kaynaklandığına işaret edilerek, elektrik gibi temel hizmetlerin maliyetlerinin sürekli artmasının sürdürülemez olduğu ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik büyüme potansiyelinin ancak verimlilik temelli, liyakate dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla gerçekleşebileceğini belirtildi.

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