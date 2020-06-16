Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı
Brezilya'da yaşayan 20 yaşındaki Aymee Almeida isimli bir kadın hamile kaldığını fark etmediği için banyoda tek başına doğum yaptı. Genç kadın internetten göbek kordonunun nasıl kesileceğini izleyip, doğumunu gerçekleştirdi.
Erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra hamile olduğunun farkına varmayan genç kız, bebeğini banyoda doğurdu. Doğum anına kadar hamileliğini anlayamayan genç kızın hikayesi duyanları şaşırttı.
16 Haziran 2020 Salı 19:02
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