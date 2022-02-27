  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Genç Kadın Saçını Yıkadığı Videoları Takipçilerine Satarak Para Kazanıyor

» »
Genç Kadın Saçını Yıkadığı Videoları Takipçilerine Satarak Para Kazanıyor! Aylık Kazancı 1 Milyon TL'yi Geçti
Genç Kadın Saçını Yıkadığı Videoları Takipçilerine Satarak Para Kazanıyor

İngiltere'nin Yorkshire şehrinde yaşayan Belle Grace isimli kadın, engelli bakıcılığı yaparken işini bırakma kararı aldı. Grace bir süre ne iş yapacağını düşündü. Daha sonra bir tanıdığından görmesi üzerine saçını yıkadığı anları takipçilerine satmaya başladı. Şu anda aylık kazancı 1 milyon TL olan Grace, servetini katlamaya devam ediyor.

İlginç para kazanma yöntemlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İngiltere'nin Yorkshire kentinde yaşayan Belle Grace isimli kadın da farklı bir yöntemle geçimini sağlayanlar kervanına eklendi.

ENGELLİ BAKICILIĞI YAPIYORDU

Belle Grace engelli insanların bakıcılığını üstlendiği mesleğini bırakmasının ardından bir süre ne iş yapacağını düşündü. Daha sonra sosyal medyada ve çeşitli platformlarda popüler olan "fotoğraf, video veya özel ürünler" satma akımına dahil olarak, saçını yıkadığı anların görüntülerini hazırlamaya başladı.

 

Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Özellikle erkek takipçilerinden video talebi alan Grace, görüntüleri satmaya başlamasının üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra 1 milyon TL'ye yakın para kazandı. Bazı takipçilerin, video başına 5 bin 560 TL gibi rakamlar ödediği belirtilirken, modelin bu yöntemle kazancını katladığı belirtildi.

Mesleğini bıraktı, saçını yıkadığı videoları satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL

"SAÇLARIM UZUN OLDUĞU İÇİN SEVİLİYOR"

Kazanç yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Grace, "Saçlarımın uzun olduğu için insanlar saçlarımın yıkandığı anları görmek istiyor. Bu anları izlemekten hoşlanan çok sayıda kişi var. Ben de bu anları satarak geçimimi kazanıyorum, yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesinde 'İnsan Hakları' Vurgusu Yaptı24 Şubat 2022 Perşembe 18:40
  • İngiltere, Rusya'ya 'büyük yaptırım' uygulayacak24 Şubat 2022 Perşembe 15:54
  • İngiltere muhalefetinden Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısı23 Şubat 2022 Çarşamba 13:01
  • İngiltere, Kıbrıs’taki üssünü Ukrayna için kullanacak23 Şubat 2022 Çarşamba 09:45
  • İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı22 Şubat 2022 Salı 19:33
  • İngiltere Başbakanı'ndan Rusya'ya yaptırım tehdidi: 'Geniş çaplı işgal hazırlığı var'22 Şubat 2022 Salı 15:03
  • İngiltere’de normalleşme başlıyor: Tepki geldi22 Şubat 2022 Salı 11:38
  • Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı22 Şubat 2022 Salı 10:01
  • İngiltere'de Kısıtlamalar Kalktı21 Şubat 2022 Pazartesi 19:01
  • İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı İşgal Planı Çoktan Başladı21 Şubat 2022 Pazartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti