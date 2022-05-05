Genç kadına ‘Çocuk doğurma’ dediler,  O ameliyatını olup 2 çocuk dünyaya getirdi 

İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki Nuray Yürük, 2011 yılında 21 yaşında iken memleketi Malatya’da sürekli bir çarpıntı ile ara ara bayılmalar yaşamaya başladı. Malatya’da ileri derecede mitral kapak yetmezliği tanısı konuldu. 2015 yılına kadar Malatya’da sürekli kontrollere gitti, gözlem altında idi ve henüz ameliyat gerekmiyordu. 2016 yılında evlendi ve hamile kaldı. Hamilelik dönemini çok zor geçirdi; hem ileri derecede mitral yetmezlik, hem de fazla kilo alması yüzünden her hafta mutlaka bir gün aşırı çarpıntı yüzünden acile başvuruyordu, kontrol altındaydı. Hastanedeki kadın doğum doktoru, “Butik bir hastanede senin doğumunu gerçekleştiremeyiz, araştırma hastanesinde doğum yapman gerekir, çocuk ve erişkin yoğun bakımının mutlaka olması gereken bir yerde olman gerekir” diyince hastane hastane dolaşmaya başladı. Ancak hiçbir hastane Nuray Yürük’ü kabul etmek istemiyordu. Gittiği hastaneler, “Doğum eğer geceye denk gelirse nöbetçi kalp doktorumuz yok. Senin doğumunda mutlaka bir kalp doktoru olması gerekiyor. Bu şartlarda sizi hastaneye alamayız” dedi. Son çare bir hastanede üç gün gözlem altında kaldıktan sonra zor da olsa normal yollarla doğum yaptı. Şükür ki bebek de anne de sağlıklı idi.

KALP YETMEZLİĞİ BAŞLAYABİLİRDİ

Sonrasında Malatya’ya ilk tanıyı koyan, kontrollerini yapan doktoruna kontrol olmak istedi. Doktor, “Mitral yetmezlik ilerlemiş eğer hemen ameliyat olmazsan kalp yetmezliğin başlar ve ondan sonrasında ameliyat olsan da bir işe yaramaz” dedi. Nuray Yürük, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Kalp yetmezliğini duyuca dünyam başıma yıkıldı. Zaten hastanede bir tek genç hasta kendini görüyordum, herkes ileri yaşta hastalardı. Herhalde diyordum bir tek genç kalp hastası benim bu dünyada, o kadar bunalımda idim. Tamam ameliyat olayım ama ben ameliyat olmak istemiyordum çünkü ameliyat olduğum zaman metal kapak takıldığında ömür boyu kan sulandırıcı içmek gerekiyor. Kan sulandırıcı içtiğinde, hamile kaldığında bebeğin de anne karnında kanı sulanıyor, dolayısıyla hamilelik de yasak. Ben çocuğuma bir kardeş vermek istiyordum. İstanbul’a döndüm araştırmalarıma başladım. Ameliyat kararımı kesin verdim, sağlığım her şeyden önemli idi ama bebek sahibi olabilmem için kapak tamiri olabilir mi diye araştırıyordum. İnternette Prof. Dr. Barış Çaynak hocama denk geldim. Tesadüf o ki kayınvalidemin çalıştığı hastanede çalışıyordu. Tetkiklerim yapıldı, ekoma bakıldı. Hocam, ‘Kapak tamirine uygun görünüyor, minimal invaziv yöntemiyle biz bu kapağı tamir edebiliriz’ dedi. Dünyalar benim oldu. Çevremden kalp ameliyatlarının zor geçtiğini duyduğum için korkularım vardı. Ameliyatım altı saat kadar sürdü. Bir gün yoğun bakımda kaldım, beşinci gün taburcu olup bebeğime bakmaya başladım. Kapalı ameliyat olduğum için bu kadar erken iyileştim, göğüs kemiğim kesilmedi ve vücudum parçalanmadı bir genç kadın olarak bu konuda çok mutluyum.”

DOKTORUM KIZIMA KARDEŞLERİNİ HEDİYE ETTİ

Ameliyattan önce bir kızı olan Nuray Yürük, ameliyattan sonra iki kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Üç kız annesi Yürük, “Hazır ameliyatımı olmuşken, sağlığım yerinde iken çocuğuma bir kardeş düşünmeye başladık. Doktorlarım ‘Senin diğer kadınlardan hiçbir farkın yok ikinci bebeğine hamile kalabilirsin’ dedi. Planlı bir şekilde ikinci bebeğime hamile kaldım. İkinci hamileliğim çok çok rahat geçti herhangi bir sağlık problemi yaşamadım, çarpıntılarım olmadı, çok rahat bir hamilelikten sonra normal doğum yaptım. Kızımı büyütürken hiç planlı olmayan bir hamilelik gündeme geldi ve ben doktorlarımdan üçüncü bebeğimi de doğurabileceğimi öğrendim. Şükürler olsun sezeryan ile doğum yaptım. Şu anda bebeğim yedi aylık, üç kız annesiyim, çok mutluyum, çok sağlıklıyım. Altı ayda bir gidip kontrollerimi yaptırıyorum. Barış hocam bana hem sağlığımı, hem de kızıma kardeşlerini hediye etti, kendisine çok minnettarım.”

“MİTRAL KAPAK KAÇAKLARI TAMİR EDİLEBİLİR”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Hastamıza mitral kapak tamiri yapılması gerekiyordu ve kan sulandırıcı kullanmadan tekrar hamile kalmak gibi bir isteği oldu. Kapağı, tamir edilebilir bir kapaktı. Aslında kapakta kireçlenme, daralma olmadığı müddetçe bütün mitral kapak kaçaklarını tamir etmek mümkündür. Mitral kapak tamiri ameliyatlarını göğüs kemiğini açmadan kapalı olarak yapıyoruz. Bütün kesiler özellikle kadın hastalarda sağ meme altında kalıyor ve açık ameliyatta nasıl bir tamir yapacaksak veya kapağı değiştireceksek bu küçük kesilerden ameliyatı yapmak mümkün oluyor. Kompleks bir kapak tamiri ameliyatı idi ama çok başarılı oldu. Ameliyat sonrasında her şeyin iyi olduğunu gördük. Kapak tamamen normal çalışıyordu. Daha sonra hastamız planlı bir şekilde hamile kaldı, hiçbir sorunu olmayan bir hamilelik yaşadı çünkü kan sulandırıcı ilaç kullanmıyordu, herhangi bir kalp herhangi bir kalp yetmezliği yoktu ve kapakta normal çalışıyordu ikinci doğumunu da çok sağlıklı bir şekilde normal doğum olarak yaptı. Sonrasında ise planlanmayan üçüncü bir hamilelik sürecini de sorunsuz şekilde geçirdi. Şu anda sağlıklı üç çocuk annesi olarak hayatına devam ediyor. Biz hastalarımızın ömrünün geri kalan bütün süresinde normal, hiç ameliyat olmamış bir insanla aynı konforu sürmesini ve bunun yanında da vücudunda ameliyata dair kalıcı bir iz olmadan hayatına devam etmesini istiyoruz. Özellikle genç kadın hastalarda, anne olmak isteyen ve hayatı boyunca bir ameliyat izi ile dolaşmak istemeyen hastalar için kapalı ameliyat çok iyi bir seçenek oluyor.”