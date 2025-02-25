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Genç Kalemler Şiirle Buluşuyor: Kamil Özay Şiir Yarışması Başlıyor!

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Genç Kalemler Şiirle Buluşuyor: Kamil Özay Şiir Yarışması Başlıyor!
Genç Kalemler Şiirle Buluşuyor: Kamil Özay Şiir Yarışması Başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, yeni yazarları özendirmek, teşvik etmek ve keşfetmek amacıyla “Üçüncü Üniversiteler Arası Kamil Özay Şiir Yarışması” düzenleniyor. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören herkesin katılabileceği yarışma için başvurular; 14 Nisan 2025 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi sekreterliğine yapılabilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından sonuçları 16 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak yarışmanın seçici kurulu ise; Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Elza Demirdağ, Doç. Dr. Turgay Akalın, Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya Tekman, şairler Mehmet Kansu ve Altay Burağan ile Ayten Özay’dan oluşuyor.

Şiir sanatına ilgi duyan gençleri keşfetmeyi amaçlayan yarışma, Kıbrıs Türk edebiyatına önemli katkılar sunmuş, 2021 yılında hayatını kaybeden şair ve yazar Kamil Özay’ın anısını yaşatmayı hedefliyor. Kıbrıs Türk kültürünü ve edebiyatını güçlendirme vizyonuyla düzenlenen yarışma, öğrencileri sanatın incelikleriyle buluşturarak edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlıyor.

Dereceye girenler ödüllendirilecek!

18 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek ödül töreni, 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleriyle birlikte çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. Yarışmada dereceye girenler, birincilik için 4000 TL, ikincilik için 3000 TL, üçüncülük için ise 2000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca kazananlara başarılarını taçlandıran teşekkür plaketleri de takdim edilecek.

Prof. Dr. Şevket Öznur: “Şiire gönül veren tüm gençleri bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz...”

Prof. Dr. Şevket Öznur, yarışmanın edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırma açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Gençleri yazmaya teşvik etmek ve Kıbrıs Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak istiyoruz” dedi. Kıbrıs Türk edebiyatının usta kalemi Kamil Özay’ı anmak ve sanat anlayışını yaşatmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Öznur, “Şiire gönül veren tüm gençleri bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Kalemlerini özgürce konuşturarak duygu ve düşüncelerini şiirle ifade etmelerini, böylece edebiyatımıza yeni soluklar kazandırmalarını diliyoruz” dedi. 

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