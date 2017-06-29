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Genç kızların yüzde 60'ı hala regl konusunda yeterli bilgiye sahip değil!

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Genç kızların yüzde 60'ı hala regl konusunda yeterli bilgiye sahip değil!
950 genç kız ile yapılan bir araştırmadan çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı…

Ergenlik çağına giren genç kızların yüzde 60’ı regl’nin vücudun biyolojik bir süreci olduğu konusunda bilgi sahibi değil. Bu nedenle korku ya da endişe hissediyor. Yüzde 85’i ise yeterince bilgi almadığını düşünüyor.

Bir ped markası, Türkiye genelinde yaptırdığı araştırma neticesinde ilk regl dönemine dair şaşırtıcı bulgulara rastladı. Bilginin rahatça ulaşılabildiği milenyum çağında, genç kızların yüzde 60'ı hala regl konusunda yeterli bilgiye sahip değil bu nedenle korku ve endişe hissediyor…

Biyolojik gelişim sürecinin en doğal evresi olan regl ile ilgili genç kızların yaklaşık yüzde 60'ı önceden annesi tarafından bilgilendirilmiş olsa da, bu konuda yeterli bilgi almadığını düşünüyor ve yüzde 85'i kendi kızına daha fazla bilgi aktaracağını iletiyor.

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