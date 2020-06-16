Juventus taraftarı olduğu bilinen ve modellik de yapan Maira Reginato, geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibinin logosunun olduğu mayosuyla fotoğraflarını paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Paylaşımlarıyla yürek hoplatan model, takımının şampiyon olması durumunda taraftara soyunacağı sözünü verdi.

Juventus taraftarı olduğu bilinen ve modellik de yapan Maira Reginato, geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibinin logosunun olduğu mayosuyla fotoğraflarını paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.