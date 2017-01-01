 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Genç modelin feci sonu!

»
Genç modelin feci sonu!
Yağ aldırma operasyonu sırasında öldü

Ekvador'da 22 yaşındaki Melanie Montenegro adlı genç model, yağ aldırma operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Melanie Montenegro adlı model, Ekvador'un Guayas eyaletinin Guayaquil şehrine giderek, doktor Felipe'nin sahip olduğu klinikte yağ aldırma operasyonu yaptırdı.

Polis tutanaklarına göre estetik operasyon sonrası 22 yaşındaki model Montenegro kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Modelin ölümü sonrası ailesine haber vermeyi geciktiren, bu süre zarfında kaçan cerrah Felipe, genç kadının ölümünden ötürü suçlamaların odağı haline geldi.

CERRAH, MODELİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRMEYİP KAÇMAK İÇİN ZAMAN KAZANMIŞ

Aktris Gabriela Ruiz ve aktör Daniel Machado, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda kaçan cerrahın bulunmasını istedi. İki oyuncunun paylaştığı iletide: “Cerrah, Melanie Montenegro’nun öldüğünü hiç kimseye bildirmeyip, kendisine kaçabilmek için zaman kazanmış gibi görünüyor.” satırlarını yazdı.

BABASINA ACI HABERİ KLİNİK SAHİBİ VERMİŞ

Ölen modelin babası Edwin Montenegro, kızının ölüm haberini kliniğin sahibinin kendisini telefonla arayarak bildirdiğini söyledi. Baba Montenegro, ameliyatı gerçekleştiren ekibin operasyon sırasında kullandıkları bir ilaca kızının alerjisi olduğu bilgisinin verilmediğini iddia etti.

ÖLEN MODELİN BABASI, ESTETİK OPERASYON REKLAMLARINI SUÇLADI

Kızının yağ aldırma ameliyatı yaptıracağından haberi olmadığını söyleyen baba Montenegro, genç modelin televizyonlarda yayınlanan düşük maliyetli estetik operasyon reklamları tarafından yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

Soruşturmayı yürüten savcı Fredy Toala, kliniğin ve cerrahın evinin aranması emrini verdiğini, her iki mekanda da cerrah Felipe’nin bulunamadığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması31 Aralık 2016 Cumartesi 20:23
  • Japonya’da yeni trend: Yetişkinleri kundaklamak31 Aralık 2016 Cumartesi 12:40
  • Obama 2016'da da ABD'nin 'en popüler erkeği'31 Aralık 2016 Cumartesi 12:23
  • Kim Kardashian poposuna makyaj yaptırdı31 Aralık 2016 Cumartesi 12:20
  • 2016’da öğrendiğimiz 33 bilimsel gerçek31 Aralık 2016 Cumartesi 10:10
  • Hazar' Kıbrıs'ta!31 Aralık 2016 Cumartesi 09:55
  • ‘Survivor Taner’ gözaltında31 Aralık 2016 Cumartesi 09:42
  • Ünlü porno şirketi 2016'nın "porno kazalarını" yayınladı30 Aralık 2016 Cuma 23:10
  • Dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan'a veda30 Aralık 2016 Cuma 21:14
  • Robot: “İnsanlığı yok edeceğim”30 Aralık 2016 Cuma 20:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti