  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

“Genç Park” Gönyeli’de Açıldı

» »
“Genç Park” Gönyeli’de Açıldı
“Genç Park” Gönyeli’de Açıldı

Gönyeli Belediyesi, içerisinde BMX, kaykay ve paten pisti olan ülkenin ilk gençlik parkını hayata geçirdi. “Genç Park” dün yapılan açılışla hizmete girdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Genç Park”, Gönyeli’deki 47’nci park olarak hizmet verecek.
Gönyeli Halkalı Sokak’ta bulunan “Gönyeli Genç Park”ın açılışında birçok etkinlik de yapıldı. 
Açılış etkinliğinde DJ Behiç yer alırken, ayrıca ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band gösterisi sunuldu.

Akan Zeki de, Paten Show ile açılışa katılanları eğlendirdi. 
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli açılışta yaptığı kısa konuşmada, gençlerin enerjisi ve kendilerinin tecrübesiyle birçok projeye imza atacaklarını kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi İçin İhale Açıldı09 Kasım 2021 Salı 15:17
  • Kuyuya düşen köpek kurtarıldı07 Kasım 2021 Pazar 18:17
  • Kıbrıs'ta 6 Kasım, Cumartesi 11.00’de Ledra Sokak’ta İklim eylemi yapılıyor!05 Kasım 2021 Cuma 12:09
  • Lefkoşa'da hırsızlık02 Kasım 2021 Salı 15:30
  • Lefkoşa'da Cumhuriyet Yürüyüşü Ve Bando Konseri29 Ekim 2021 Cuma 16:29
  • PGM'den Yol Kapama Uyarısı...28 Ekim 2021 Perşembe 14:31
  • LTB Atıl Durumdaki Yeşil Alanı Parka Dönüştürdü26 Ekim 2021 Salı 16:33
  • Ülkemizde Yaşanan Cinsel İçerikli Video Skandallarına Birde Çıplak Fotoğraf Skandalı Eklendi22 Ekim 2021 Cuma 15:27
  • "Yurt Dışı Türk Kültür Varlıkları: Kıbrıs" Kongresi 21-23 Ekim’de Lefkoşa’da Yapılacak20 Ekim 2021 Çarşamba 16:57
  • Lefkoşa'da kayıp şahıs18 Ekim 2021 Pazartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti