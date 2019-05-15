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Genç Piyanistlerden Gururlandıran Başarı

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İstanbul’da yapılan 14. Uluslararası Pera Piyano Yarışmasına katılan ünlü piyanist Rauf Kasımov’un öğrencileri 3 büyük ödülle döndü. Can Sakkaoğlu’nun birincilik elde ettiği yarışmada Pelin Ece Acar İkinci İrem Bilen üçüncü oldu.
Genç Piyanistlerden Gururlandıran Başarı

İstanbul'da 6-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 14. Uluslararası Pera Piyano Yarışmasına katılan Piyanist Rauf Kasimov'un öğrencileri Pelin Ece Acar, Can Sakkaoğlu ve İrem Bilen başarılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir kez daha gururu oldular. Yarışmaya Türkiyenin pek çok şehrinden ve farklı ülkelerden müzik okulu ve konservatuvar öğrencileri katıldı.

 

Genç piyanistler etkinlik süresince Prof. Tamara Poddubnaya, Prof. Evgueni Rjanov, Prof Metin Ülkü, Samir Mirzayev, Dr. Efgan Zeki Saleh, Irakli Chumbridze ve Rafael Gasimov'dan oluşan jüri üyelerinin konserlerini izlediler ve dünyaca ünlü piyanist ve hoca Tamara Poddubnaya ile masterclass yapma olanağı buldular.

 

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Pelin Ece Acar yarışmada 15-18 yaş grubu ile yarışarak gösterdiği üstün performans ile 12 yarışmacı arasında İkincilik ödülüne layık görüldü. Daha önce kazandığı birincilik, ikincilik ve diğer ödüllerle dört yıldır Rauf Kasimovla çalışan Pelin Ece bu sürede 7 kez Uluslararası ödül sahibi oldu.

 

English School of Kyernia öğrencisi 11 yaşındaki Can Sakkaoğlu ve Nejat British School öğrencisi 11 yaşındaki İrem Bilen 10-12 yaş grubunda 22 yarışmacı ile yarıştılar. Başarılı performansları sonucunda Jüri, Can Sakkaoğlunu Birincilik ödülüne layık görürken İrem Bilen Üçüncülük ödülü kazandı. Piyano çalışmalarına yaklaşık bir buçuk yıldır Rauf Kasimov'la devam eden Can Sakkaoğlu bu kısa sürede üçüncü kez Uluslararası ödül sahibi oldu. İrem Bilen iki uluslararası ödüle sahip. Lha

 

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